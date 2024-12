En musique, Noël sent souvent le sapin

Avec les fêtes, Mariah Carey et son All I Want for Christmas ont effectué leur grand retour.

D’abord, une pensée pour tous les commerçants qui depuis maintenant plus d’un mois subissent le morceau en boucle: même à Guantanamo, ils n’ont pas poussé le vice aussi loin. À l’instar des téléfilms Hallmark de milieu d’après-midi, la chanson semble avoir refait surface encore plus tôt que d’habitude. Il faut dire que la scie fête cette année ses 30 ans. Ce que Mariah n’a pas manqué de célébrer avec une réédition en bonne et due forme. Et même une tournée américaine de Noël lancée début novembre. L’autre titre de saison est évidemment le Last Christmas de Wham! À tout jamais notre préféré. Pour la permanente de George Michael, la soirée raclette, et le mélo réaliste -le saviez-vous, la période des fêtes est particulièrement propice aux ruptures?



Tout ça pour dire, Noël arrive. Et cette année, Netflix a décidé de mettre la main dessus. D’abord avec A Nonsense Christmas, un show musical proposé par l’une des hit women de l’année, Sabrina Carpenter. À ses côtés sur le traîneau, d’autres stars qui ont trusté les hit-parades ces derniers mois, telles Tyla ou Chappell Roan. L’autre gros coup de la plateforme de streaming est la diffusion du concert de Beyoncé à la mi-temps du match de football entre les Houston Texans et les Baltimore Ravens le jour de Noël. En espérant pour les fans de Queen Bey que la retransmission en direct se déroule un peu mieux que celle du match de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, Netflix ayant manifestement encore du mal à gérer ses flux live…



Dans un monde qui semble tourner à l’envers, certaines traditions tiennent donc toujours bon. Surtout du côté anglo-saxon. Paradoxalement, cela fait longtemps que les charts n’ont plus vraiment vibré au son d’un tube de Noël. Ce n’est pourtant pas les Christmas albums qui manquent, des plus convenus aux plus décalés. Pourtant, depuis Mariah Carey, la pop semble avoir du mal à craquer le code du tube de Noël. Elle n’est pourtant pas à un effet rétro près, se lovant dès qu’elle le peut dans d’anciennes recettes. Malgré cela, tout se passe comme si les tubes défilaient, simple « content » cherchant davantage à rencontrer les bons algorithmes qu’à vraiment s’inscrire dans le moment. Il n’y a plus de saison, mon bon Monsieur…