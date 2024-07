Dour J4 : les concerts à ne pas manquer ce samedi

Dour, c’est jamais fini! Voici les recos du jour, entre dandysme rock et jazz à danser.

Jean-Paul Groove (15h, à la Petite Maison dans la prairie)

Tu kiffes Echt! et Tukan. T’en peux plus des samplers et des synthés. Esprit rock, liberté du jazz, énergie de l’électro… Jean-Paul Groove troque les machines contre des instruments pour faire danser les gens autrement.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Baxter Dury (16h30, à la Petite Maison dans la prairie)

Dandy débraillé, le fils de Ian «sex & drugs & rock & roll» Dury s’est fait un prénom ces 20 dernières années avec une pop sous perfusion saupoudrée de textes sarcastiques et de délicieux choeurs féminins. Always a pleasure…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Talk Show (17h45, au Garage)

Il y a cinq ans, le Guardian attirait déjà l’attention sur Talk Show dans un article épinglant tous ces rockeurs anglais qui préféraient parler que chanter. Les Londoniens ont enfin sorti leur premier album en février. Un mélange intense et féroce de post punk et de rock industriel qui aurait enfilé ses dancing shoes. Pensez Nine Inch Nails, The Prodigy, KLF et foncez vous échauffer.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gurriers (19h, au Garage)

Assurément prêt à suivre Fontaines DC et The Murder Capital sur la voie du succès (du triomphe même en ce qui concerne les premiers), Gurriers est la nouvelle sensation made in Dublin. En attendant la sortie le 13 septembre de leur album inaugural (Come and See), les Irlandais donneront à Dour un aperçu d’un post punk remonté à balles de guerre.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | Comment Dour monte son affiche gargantuesque?

Kokoroko (22h, à la Petite Maison dans la prairie)

Son single Abusey Junction a été écouté plus de 65 millions de fois sur Spotify. Kokoroko est l’un des groupes les plus en vue de la fourmillante scène jazz londonienne. Un jazz qui joue avec l’afrobeat, le highlife, la soul et le funk. Pas le plus dansant de la bande mais un des plus soignés.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gilla Band (Minuit, au Garage)

Cité comme une influence majeure par tout ce que le post punk compte de plus jusqu’au-boutiste de l’autre côté de la Manche, le Gilla Band (ex-Girl Band) a marqué de son empreinte violente, bruitiste et à bout de souffle le rock des quinze dernières années.