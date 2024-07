Au Dour Festival, les choses sérieuses commencent: notre sélection de concerts à ne pas manquer ce jeudi

Les choses sérieuses commencent au festival de Dour. A côté des têtes d’affiche rap – Luidji, Dinos, Ice Spice, Caballero & JeanJass, etc -, voici les autres must-see du jour.

Ana Frango Eletrico (15h15, Garage)

Chanteuse et productrice, poète, musicienne et artiste visuelle, Ana Frango Eletrico incarne l’indie à Rio De Janeiro, réinvente le groove carioca et fait souffler un vent de fraicheur sur la scène brésilienne.



Gros Coeur (16h30, Garage)

Quand des mecs croisés chez Wyatt E., Ada Oda et Annabel Lee jouent avec l’afrobeat, les congas et les bongos, cela donne Gros Coeur. Un Gros Disque et de toujours gros concerts. Psychédéliques et tropicaux. King Gizzard, Fela, Tame Impala… Eh bien dansez maintenant.



O. (17h30, Garage)

Repéré en première partie de Black Midi quand la pandémie nous obligeait encore à regarder des concerts assis, O. réinvente la musique à danser avec une batterie et un saxophone. Les protégés de Dan Carey viennent de sortir leur premier album. A ne manquer sous aucun prétexte.



Shame (18h15, Petite Maison dans la prairie)

On ne présente plus la bande à Charlie Steen après trois albums et une petite dizaine d’années d’existence. Mais on continue de recommander chaudement son post punk et ses concerts. No more questions!

Ditz (19h, Garage)

Si t’aimes Idles (Ditz a été validé par Joe Talbot), Wire, les guitares qui crachent, les concerts qui sentent la sueur et renversent les bières, ce groupe, comme Squid originaire de Brighton, est fait pour toi.



Bar Italia (21h15, Labo)

Héritiers de Sonic Youth, nouveaux ambassadeurs d’un rock noisy et arty, les Londoniens révélés par Dean Blunt ont longtemps joué la carte du mystère. Zappant les interviews, les photos et les réseaux sociaux. Les amateurs de rock nineties apprécieront.



Gwendoline (22h, Garage)

Gwendoline fait de la shlag wave. De la cold wave de losers sensibles. Des hymnes à synthés pour les grandeurs et les inadaptés. Gwendoline, c’est la Femme qui met une fessée à Fauve. C’est la musique de la France en marge. L’after, c’est pas demain. Jusqu’à mal au coeur…

Altin Gün (22h, Petite Maison dans la prairie)

Si t’as pas envie d’aller te la coller devant le PMU avec Gwendoline et de partir en virée sur l’arrière de la mobylette, tu peux toujours prendre l’avion pour la Turquie (via Amsterdam) et aller te trémousser en mode traditionnel et psychédélique avec Altin Gün.