Dour, c’est parti! : les concerts à ne pas manquer ce mercredi

Le Dour festival s’ouvre aujourd’hui. En douceur, dès la fin d’après-midi. Mais avec un programme déjà conséquent. Voici trois bonnes pioches pour bien démarrer

Baby’s Berserk (20h, Labo)

La scène rock batave n’arrête plus de surprendre. Composé du Néerlandais Mano Hollestelle (Mauskovic Dance Band), du canadien Puggy Beales et de la la designer et musicienne Lieselot Elzinga, Baby’s Berserk fait la fête à la no wave, au disco déglingué des ruelles obscures et à la house music des années 90. Du post punk à danser comme celui de P.I.L., de Liquid Liquid, d’ESG, de Devo pour bien entamer les festivités de Dour.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | Comment Dour monte son affiche gargantuesque?

Femi Kuti & The Positive Force (20h30, à la Petite Maison dans la prairie)

Fils de Fela, le fiévreux fondateur de l’afrobeat, dont il intégra le groupe à 17 ans, Femi Kuti a en 2017 explosé le record du monde de la plus longue note jouée sur un saxophone. Une performance de 51 minutes et 35 secondes. Il continue surtout de défendre bec et ongles l’héritage familial.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Hyperdub 20 Years (dès 23h, Labo)

En sa soirée d’ouverture, le festival de Dour met cette année Hyperdub à l’honneur. Le label londonien fa été fondé par Kode9 il y a tout juste 20 ans. Une maison de disques qui a à sa manière changé le visage de la musique électronique. Le patron débarque au pied des éoliennes avec Loraine James et Tim Reaper.