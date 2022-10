Dans Moussa, Prince Waly reprend là où il nous avait quittés

“Moussa”

Début 2019, Prince Waly sortait son deuxième EP. Censé faire le “break”, BOYZ n’avait pas eu trop de mal à convaincre la critique. Ne restait plus au rappeur de Montreuil qu’à taper sur le clou, histoire de transformer le succès d’estime en vues et streaming. Le plan est prêt. Hélas, quelques semaines après la publication de BOYZ, Prince Waly doit consulter pour un mal de gorge qui l’empêche quasiment de parler. Les médecins détectent un cancer. Promo, vidéos et concerts sont forcément mis entre parenthèses. Le combat a changé de nature… Trois ans (et des séances de chimio) plus tard, le Prince Waly est en rémission et peut relancer son récit.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il reprend là où il s’était terminé sur BOYZ: avec la présence de Feu! Chatterton pour annoncer le grand retour. Comme si rien ne s’était passé? Pas question de nier l’épreuve traversée (Mercy). Prince Waly préfère cependant éviter le “disque de rédemption”, pour affiner et nuancer toujours plus sa formule. Soit un rap qui cultive ses fondamentaux, lettré et technique (sur Rottweiler, il convoque Ali), sans s’enfermer pour autant (le son suave et funky, plus très loin de la chanson sur Cra$h et Problème). Où le Prince peut à la fois continuer à frimer et rouler des mécaniques (Balotelli, avec Freeze Corleone), et baisser la garde (Broke, Miroir). La réussite de Moussa étant de passer d’un sentiment à l’autre, sans jamais entamer le charisme bienveillant et l’authenticité de son auteur.

© National