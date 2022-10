Courtney Marie Andrews, toujours au top sur son huitième album

“Loose Future”

Elle a habité en Belgique vers 2015, y jouant avec Milow. L’album Honest Life en résultera, écrit sous l’effet du mal du pays. Pour cause: CMA exhale l’Amérique absolue. Sa voix country ne peut venir que de là, assez profonde que pour creuser plusieurs mines de spleen. Où la faille mélancolique possède aussi cette faculté de donner de l’énergie aux chansons. Ce huitième album de Courtney -32 ans ce 7 novembre- est impressionnant. Par son instinct suprême de la mélodie (Older Now, Satellite, Thinkin’ On You, Let Her Go) et le travail du producteur Sam Evian, qui, portant bien son nom, baigne l’album d’une jouvence amniotique. De pedal steel filandreuse en sonorités évoquant les ondes Martenot. Superbe.



