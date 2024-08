C’est officiel: Oasis se reforme et repart en tournée!

Teasée depuis un moment, la reformation d’Oasis est désormais officielle. Rabibochés, les frères Gallagher ont annoncé une quinzaine de dates en 2025, au Royaume-Uni et en Irlande. Avant l’Europe ?

Dans l’air depuis un moment, la rumeur s’est officialisée ce mardi matin : Oasis se reformera bel et bien l’année prochaine. En froid depuis des années, les deux frères Gallagher se retrouveront le temps d’une tournée. Elle se limitera, en tout cas dans un premier temps, à une quinzaine de dates au Royaume-Uni et en Irlande (Manchester, Cardiff, Londres, Edimbourg, et Londres). « Des plans sont à l’étude », pour rajouter plus tard une seconde volée de concerts sur le Vieux Continent, et dans le reste du monde.

La reformation d’Oasis arrive 30 ans, quasi jour pour jour, après la sortie de leur premier album, Definitely Maybe, le 29 août 1994. Un album qui a marqué son temps. Moins pour son modernisme que pour la fulgurance de ses mélodies, renouant avec un certain traditionnalisme, célébrant l’axe Lennon-McCartney de la musique pop. On y trouve des tubes tels Supersonic, Cigarettes & Alcohol ou Live Forever.



Oasis lives forever

Le disque deviendra d’ailleurs rapidement l’une des pièces essentielles de ce que la presse baptisera… Brit pop. Soit la réponse anglaise au triomphe du grunge américain, remplaçant le spleen ado US par l’arrogance et la désinvolture made in UK. En l’occurrence, elle ne sera jamais mieux incarnée que par Oasis. Avec Noel Gallagher en songwriter majeur. Et son frère Liam Gallagher, incarnant le working class hero à la morgue et aux déclarations tapageuses, jamais avare d’une balle perdue envoyée à l’un de ses meilleurs ennemis.

A l’époque, cette attitude vaudra par exemple une bataille épique avec l’autre groupe-phare du mouvement, Blur. Les plus objectifs des observateurs ne pourront que constater la victoire finale des seconds. Après deux premiers albums intouchables, Oasis perdra en effet de sa superbe, miné par les engueulades de plus en plus violentes entre les deux frangins. En 2009, programmé au festival Rock en Seine, Oasis annulera son concert deux heures avant. Le soir-même, Noel annoncera son départ du groupe.

Tubes éternels

Quinze ans plus tard, la fratrie est donc prête à enterrer la hache de guerre. Dans un communiqué publié ce matin, le groupe déclare : « Les armes se sont tues. Les étoiles se sont alignées. La grande attente est terminée. Venez voir. Ce ne sera pas retransmis à la télévision ». Pour le reste, aucune explication sur la manière dont le groupe s’est retrouvé, ni sur ses motivations (les mauvaises langues évoquent le récent, et coûteux, divorce de Noel). En outre, aucun nouvel album n’est annoncé, et il n’est pas question pour l’instant de retourner en studio.



Mais qui s’en soucie vraiment ? A-t-on même vraiment envie d’entendre un nouveau disque d’Oasis ? Dans une époque où même la Gen Z s’entiche de la musique et des accessoires des années nonante, les frères Gallagher pourront se contenter d’aligner leurs tubes éternels sans que cela choque. Le triomphe annoncé du revival d’un groupe obsédé lui-même par le passé. La boucle est bouclée.