Caribou revisite à sa façon l’histoire de la dance music

Dan Snaith est de retour sous son alias le plus célèbre, Caribou, pour nous proposer une relecture personnelle des musiques électroniques.

Jusqu’ici, Dan Snaith était parvenu à dissocier plus ou moins clairement ses envies. Sous le nom de Daphni, le producteur canadien pouvait laisser libre cours à ses aspirations « club ». Sous son alias le plus célébré, Caribou (les 11 et 12/02, à l’Ancienne Belgique), il se concentrait sur des textures plus éthérées et aériennes, toujours électroniques mais plus tangentes.



Avec son nouveau Honey, il brouille les pistes. Entre deux expérimentations (Campfire, le psychédélique Climbing), il semble remonter la ligne du temps de la dance music. D’une relecture toute personnelle du classique Pump Up the Volume de MARRS (Volume) jusqu’à des clins d’œil à la French Touch ou à la turbine des années 2000 (le single Honey). Tout en réussissant malgré tout à chaque fois à y injecter sa patte. Costaud.