Bruxelles sauce Chassol

Après la Monnaie et l’Ancienne Belgique, le musicien français était à l’Archiduc pour donner la dernière représentation/séance de Chou, l’« ultrascore » qu’il a consacré à Bruxelles. Compte-rendu d’un concert-performance jouissif

Mardi soir, 22h. Bruxelles profite encore de la douceur printanière. Dans les rues du centre, les restaurants et les cafés font le plein, les terrasses ont été prises d’assaut. Et dire qu’il y a quelques mois à peine, tout était encore quasi à l’arrêt, chloroformé par le virus…

Lors de son édition 2021 par exemple, le KunstenFestivaldesarts avait dû se résigner : Chou, le film-concert qu’il avait commandé à Chassol, allait devoir se jouer sur le Net. Un an plus tard, le festival multidisciplinaire a heureusement eu la bonne idée de relancer le projet. Et le musicien français d’être réinvité à jouer devant un public, et ce à trois reprises : à la Monnaie, à l’Ancienne Belgique et à l’Archiduc. C’est là, dans le célèbre café art déco de la rue Dansaert, qu’on le retrouvait mardi soir pour une ultime représentation, en compagnie du batteur Mathieu Edward. Comment le pianiste bourlingueur allait-il interpréter la ville ? Quel moyen avait-il trouver pour « harmoniser » une capitale que l’on décrit souvent comme foncièrement bordélique ?



C’est au début de l’année dernière que Christophe Chassol a débarqué à Bruxelles pour y récolter pendant une semaine la matière visuelle et sonore nécessaire pour composer une bande-son de la capitale. Un exercice qu’il a pratiqué à plusieurs reprises et qu’il a baptisé lui-même « ultrascore ». Soit une sorte de portrait impressionniste – celui de la Nouvelle-Orléans avec NOLA ou de la Martinique sur l’album Big Sun -, où images et musiques se répondent en permanence. En l’occurrence, quand il descend du Thalys, début 2021, les gens marchent encore masqués dans les rues de la ville, tandis que, dans les parcs, les gendarmes à cheval dispersent les groupes récalcitrants. Dès les premières images, en voix off, le plasticien Jean-Pierre Muller rigole : « Ici, tout se règle souvent autour d’une pils ». A voir…

Cet art du décalage et du contrepoint, Christophe Chassol l’utilise avec parcimonie. Comme quand il met en musique sa rencontre avec la soprano Alice Foccroulle, dans les murs prestigieux de la Monnaie : tandis qu’elle reprend un air du compositeur baroque allemand Schütz, il l’accompagne en se lançant dans une envolée funky… Fidèle à sa démarche, le pianiste s’appuie sur la parole de ses différents intervenants – en français et néerlandais -, boucle leurs mots, fait ressortir leur musicalité – « Le problème de Bruxelles, c’est que c’est difficile de la quitter », comme motto récurrent. Plus loin, le comédien-standuppeur Inno JP tourne les échafaudages du Palais de justice en dérision, tandis que la jeune chanteuse Martha Da’ro se retrouve à accompagner, par « ultrascore » interposé, le pianiste septuagénaire Jean-Claude Vanden Eyden.

Fascinante, la démarche de Chassol est à la fois abstraite et ludique, intelligente et joyeuse, alternant envolée jazz et minimalisme répétitif. Il n’y a ici aucune volonté de résumer la ville. Juste celle de lui porter un regard bienveillant et poétique. Et ce mardi soir, quand la fiction rejoint la réalité, Chou prend encore une dimension supplémentaire. Par exemple quand le trompettiste Aristide d’Agostino sort son instrument pour accompagner en direct ses propres images. Ou quand Chassol joue à l’Archiduc en accompagnant les images tournées à… l’Archiduc même. A ce stade, la mise en abyme est irrésistible. En « bonus track », le Français a même gardé une séquence où Jean-Louis Hennart, le patron de l’endroit, pousse la chansonnette sur du Brel. Aussi drôle que surréaliste. Preuve supplémentaire que Chassol a décidément bien cerné la ville…