« Magnificat »: un thriller ecclésiastique emmené par Karin Viard

À la mort du prêtre de la paroisse Saint-Laurent, Charlotte Rivière (Karin Viard), la chancelière du diocèse, apprend avec stupéfaction qu’il s’agissait d’une femme. Contre l’avis de sa hiérarchie et de l’évêque Mevel (François Berléand) qui tente d’étouffer l’affaire, elle va s’employer à comprendre comment l’impensable s’est produit. Adaptant le roman Des femmes en noir d’Anne-Isabelle Lacassagne, Virginie Sauveur signe un thriller ecclésiastique en prise sur des questions agitant l’Église, l’ordination des femmes la première, à laquelle le pape Jean-Paul II opposait, en 1994, un “non éternel”. S’ensuit un intéressant film d’enquête, auquel Karin Viard se prête avec conviction, l’ajout d’une sous-intrigue inutile et une mise en scène transparente déforçant toutefois le propos.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.