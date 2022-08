XRDS Festival

LES 03 ET 04/09

Régulièrement invité à programmer et labelliser des scènes de festival pendant l’été, le Fuse a décidé il y a quelques années de créer son propre événement: le XRDS, lisez Crossroads. La plus célèbre enseigne électronique bruxelloise profite de l’occasion pour sortir de ses murs de la rue Blaes. C’est sous le ring de Bruxelles, au parc des étangs d’Anderlecht, que la big fiesta aura lieu. Soit deux jours de clubbing, répartissant ses humeurs rave sur pas moins de quatre scènes. Avec notamment Bambounou, Paramida, Le Motel, Matisa, Azo et DC Salas.