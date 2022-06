Du 06 au 14/08

Sur la plage de Zeebruges, coquillages, crustacés et grooves distingués. Pour la première fois, le festival We Can Dance s’étend sur deux week-ends, tout en confirmant sa ligne de conduite. Soit celle d’un rendez-vous électronique loin des grandes foules (avec un soin apporté notamment à la partie restauration). À chaque édition aussi, non pas son dress code, mais bien son thème fashion. En l’occurrence, les couleurs psychédéliques serviront de fil rouge à une programmation aussi dansante que cosy.