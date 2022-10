Outre la peinture et la sculpture, Pol Bury, dont La Louvière célèbre le centenaire, avait trouvé dans l’écriture un vaste champ d’expression. Le Centre DailyBul & Co nous invite à explorer le rapport multiforme aux mots de Bury, en images mais aussi à travers le son de sa voix et de celles d’autres artistes dont il était proche (Magritte, Chavée, Dotremont…) au fil d’installations élaborées par le collectif VOID.

Au Daily-Bul & Co, La Louvière. www.dailybulandco.be