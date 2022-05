Cette marotte signée Mick Jagger et Martin Scorsese (avec la participation de Rich Cohen et Terence Winter) pensait faire l’OPA sur la mythologie du rock des années 70. Chronique aux frontières du réel (apparition de David Bowie, incarné par Noah Bean) et du conte de fées cocaïné, Vinyl s’est planté aussi sûrement que le label du personnage principal Richie (Bobby Cannavale). Quelques scènes cultes dans un saladier de clichés et de contre-vérités historiques.

2016, HBO