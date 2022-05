Les 25 et 26/05

Pas une semaine sans un nouveau festival. Dans l’effervescence actuelle, chacun a donc intérêt à se positionner. Du côté d’Unwind, à Anvers, le slogan est clair: slow is more, pour un rendez-vous qui se veut cosy et détendu, dans le superbe domaine Rivierenhof. Cette philosophie sera appliquée aussi bien dans la musique -avec STUFF., Yin Yin, Villagers, Naima Joris, etc.- que dans les à-côtés -slow food, bières artisanales et vins naturels au menu.