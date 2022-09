“Sakurajima”

Faisant peser un risque constant de nuées ardentes et de tsunamis sur la population, le Sakurajima est l’un des volcans les plus actifs et dangereux du Japon. Ça colle plutôt bien à la musique éruptive, à la fois menaçante et lumineuse d’Under the Reefs Orchestra et au deuxième album enregistré par le guitar-hero Clément Nourry, le batteur Jakob Warmenbol (Don Kapot) et le saxophoniste Marti Melià. Une expédition époustouflante à la croisée du rock fiévreux et du jazz hypnotisant.