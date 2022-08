C’est derrière le titre d’un film de Bertrand Tavernier (avec Michel Aumont et Sabine Azéma) que se cache la nouvelle émission de Frédéric Lopez. Trois ans après avoir disparu de la circulation, le présentateur de Rendez-vous en terre inconnue est de retour avec un concept qui n’est pas sans rappeler sa Parenthèse inattendue. Le temps d’un week-end, Lopez recevra trois personnalités pour un moment hors du temps. Avec de la profondeur et beaucoup plus de rires, promet-il, que chez sa grande sœur.

