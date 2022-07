Venant après La Loi du marché et En guerre, Un autre monde clôture la trilogie consacrée par le tandem Brizé-Lindon au monde du travail. Après le point de vue des ouvriers, c’est sur «le bras armé du système» que le réalisateur porte son attention, mettant en scène un cadre supérieur de multinationale que les injonctions incohérentes de sa direction placent à l’heure d’un choix délicat. Stéphane Brizé démonte avec maestria les mécanismes du néolibéralisme le plus cynique, tout en exposant les conséquences dévastatrices de la loi du marché. Porté par un Vincent Lindon investi, le propos est aussi glaçant qu’implacable, même si la démonstration est parfois un peu mécanique. Interviews et commentaire du réalisateur en bonus.

De Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon. 1 h 32. Dist: Cinéart. Disponible en DVD et VOD. 8