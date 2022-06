Du 15 au 31/07

À sa manière, le Tomorrowland a révolutionné l’idée de ce que pouvait être non seulement un grand rassemblement de musiques électroniques, mais aussi plus généralement un méga festival. Ici, on n’a jamais hésité à monter les curseurs, multipliant les scènes et les décors, toujours plus exubérants. Pour fêter son retour après deux ans de pandémie, le rendez-vous se devait donc de pousser toujours plus loin l’extravagance. Avec non pas un, ni deux, mais bien trois week-ends, évidemment déjà tous sold out…