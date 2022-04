Série sociologique et novatrice, The Wire a cartographié les problématiques de la guerre contre la drogue dans la ville de Baltimore. Chaque saison ausculte ses ramifications dans la vie civile: le trafic et ses crimes, le capitalisme prédateur et la fin de la classe ouvrière, la bureaucratie politique, l’éducation, les médias de masse. Menée par une narration des zones grises et un stupéfiant casting, The Wire a tout d’un game-changer.

2002-2008