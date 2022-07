The Gray Man

Abonnés aux productions Marvel, les frères Russo s’essaient ici au film d’action pur jus. Après avoir mis la main sur des infos compromettantes, Court Gentry (Ryan Gosling), un tueur recruté par la CIA dans une prison d’Etat afin d’accomplir ses basses besognes, devient la cible de Lloyd Hansen (Chris Evans), ex-collègue et psychopathe déterminé à l’éliminer. S’il ne s’embarrasse pas de vraisemblance, le mano a mano qui s’ensuit est surchargé en adrénaline, multipliant les morceaux de bravoure à terre comme dans les airs. Un rollercoaster assumant sa dimension «over the top», qu’il relève de pointes d’ironie, le charisme de Ryan Gosling achevant de faire du film une réussite. James Bond, Bourne et consorts n’ont qu’à bien se tenir…

D’Anthony et Joe Russo. Avec Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas. 2 h 02. Sorti le 13/07. 7