The Bob’s Burgers Movie

A l’instar des Simpson avant elle, la série animée Bob’s Burgers, diffusée depuis 2011 sur le réseau Fox et désormais disponible sur Disney+, connaît un développement en long métrage. Où l’on retrouve la famille Belcher, Bob et Linda, les parents, et Tina, Gene et Louise, leurs enfants, dans une fâcheuse posture, aux traites de leur restaurant à payer dans la semaine venant s’ajouter le trou béant dans Ocean Avenue provoqué par le bris d’une canalisation, et rendant l’établissement inaccessible. On serait à quia pour moins que ça, la suite entraînant cette famille d’outsiders, banale en apparence mais définitivement attachante, dans une succession d’aventures joyeusement délirantes faisant la part belle à un esprit décalé. Savoureux.

De Loren Bouchard et Bernard Derriman. Avec les voix de H. Jon Benjamin, Kristen Schaal. 1 h 42. Disponible sur Disney+. 7