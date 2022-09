Le 27/09

Le 11 juillet, Pierre Van Braekel cassait sa pipe. Musicien (Little Egypt), manager, fondateur de label (62TV), booker (Nada), il a été dans tous les bons coups de la scène belpop de ces 30 dernières années. Sous la houlette des Girls In Hawaii, une soirée-hommage lui sera rendue au Bota, avec aussi An Pierlé, Françoiz Breut, Sharko, Romano Nervoso, etc. L’intégralité des bénéfices seront reversés à une association d’accueil pour jeunes en difficultés.