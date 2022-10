Au bord de la séparation, un couple atterrit en Sicile dans l’espoir de glaner calme et repos après des semaines difficiles. Avant le départ, les rôles ont été clairement définis: Melvil se charge des réservations, Luisa élabore le programme des visites culturelles. “Rien de plus normal, ni de plus anodin qu’un couple de touristes.” Toutefois, sitôt foulé le sol de leur villégiature, l’atmosphère s’assombrit. Empruntant un chemin de terre battue, leur voiture de location s’égare au milieu de nulle part. Était-ce bien le moment? Un orage éclate, de grosses gouttes tambourinent sur l’habitacle. Soudain, le choc: un coup violent contre la carrosserie. “Ici, d’après ce que je comprends, il faut s’attendre à tout…” Si on ne peut plus faire confiance aux panneaux de signalisation, on peut avancer à pas sûrs vers les romans courts d’Yves Ravey et leurs brusques sorties de route. Désagrégation des rapports sociaux, économie du style: ce dynamiteur d’aqueducs désosse le roman noir pour se concentrer sur le moment qui advient et échappe à tout contrôle. Dans les ornières des non-dits et les sables mouvants des conversations, l’auteur de Pris au piège ausculte la mécanique des circonstances et fait sourdre une tension inquiète. Melvil est obsédé par l’idée de ne pas décevoir, tenir sa promesse de vacances réussies. Luisa n’en a cure: “C’est égal, (…) l’essentiel à mes yeux, vois-tu, Melvil, c’est le moment présent”. Comme éclairé par des phares surgis d’un film de David Lynch, le lecteur dévore les angles morts de ce roman piégeur, précis, haletant.

D’Yves Ravey, Les Éditions de Minuit, 144 pages. 8