Speak No Evil

Répondant à l’invitation d’un couple rencontré lors de vacances toscanes, une famille danoise -les parents, Björn et Louise, et leur fillette Agnes- décide d’embarquer pour un week-end aux Pays-Bas, histoire de décompresser. Si l’accueil est chaleureux, il ne faut guère attendre pour que le malaise s’insinue, entretenu par l’attitude étrange de leurs hôtes, Patrick et Karin, et le mutisme de leur fils, Abel. Et la situation de se dégrader insensiblement… S’il s’y entend pour installer une atmosphère toute de tension larvée, renforcée par la photographie spectrale d’Erik Molberg Hansen, Christian Tafdrup ne s’embarrasse par contre guère de vraisemblance dans ce récit qui multiplie bientôt les incohérences, pour culminer dans un final aussi aberrant que gratuit…

De Christian Tafdrup. Avec Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja Van Huêt. 1 h 37. Sortie: 14/09. 4