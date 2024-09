Speak No Evil, remake d’un film danois, plonge une famille américaine dans un domaine idyllique britannique. Un film d’épouvante sans aucune nuance.

Remake d’un film danois récent d’une qualité déjà très relative, le nouveau film de James Watkins (Eden Lake) envoie une famille d’Américains coincés déconnecter le temps d’un week-end dans le domaine champêtre de Britanniques exubérants rencontrés en vacances. Mais, bien sûr, ce qui s’apparentait d’abord à un séjour idyllique va peu à peu tourner au cauchemar… Bourré de facilités, voire de clichés, Speak No Evil ne s’embarrasse d’aucune nuance.



Le film, à la folie calculée, cherche grossièrement le malaise, et se contente trop souvent d’un jeu d’oppositions forcées entre ses personnages en deux dimensions. De plus en plus coutumier des rôles perturbés, James McAvoy (Split, Glass) convainc moyennement dans son imitation schizophrène de Gerard Butler.