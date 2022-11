South African Jazz, A New Generation

Les 04 et 05/11

Grâce à des icônes comme Hugh Masekela, Miriam Makeba ou encore Jonas Gwangwa, l’Afrique du Sud a largement contribué à l’Histoire du jazz. Elle continue de le faire aujourd’hui avec une nouvelle génération, à la fois respectueuse du patrimoine national et ouverte à de nouvelles couleurs musicales. Elle sera mise à l’honneur à Flagey, avec deux soirées spéciales. Au programme, Tutu Puoane, le batteur Asher Gamedze (le vendredi), le pianiste Nduduzo Makhathini (en solo) et le collectif The Brother Moves On (le samedi).