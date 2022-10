Sœurs de combat

Elles s’appellent Anuna, Adélaïde, Léna, Leah, Luisa ou Mitzi. Elles ont en commun leur colère et leur peine, mais aussi leur énergie, pas tant celle du désespoir que celle de leur jeunesse, de l’impossibilité de faire autrement que d’y croire. Alors qu’elles luttent pour la sauvegarde de la planète, leur âge est à la fois un obstacle et une bénédiction, assurance d’un engagement sincère et radical, et source d’une discrimination flirtant avec le condescendance. Henri de Gerlache les a rencontrées, et a eu l’ingénieuse idée de faire entrer en résonance leur démarche nourrie des outils médiatiques de leur époque, et celle de Julia “Butterfly” Hill, écoféministe avant-gardiste tant dans son combat que dans les moyens de son action. Si la forme tend vers le didactisme, le propos reste néanmoins précieux et inspirant.

D’Henri de Gerlache. 1 h 10. Sortie: 12/10. 6