Silence, on hurle!

Le Shiftall n’est pas le dernier accessoire à la mode des human pups, ces fétichistes adeptes de jeux de rôle canins. Développé par Mutalk, une filiale de Panasonic, cette muselière digitale étouffe la voix de son porteur pour la transmettre à un téléphone ou un ordinateur. Intégrant un micro connecté en Bluetooth, l’accessoire réduit de 30 décibels le son de la voix pour masquer les conversations. Si cette muselière semble destinée à des coup de fil pour transports en communs japonais (où le téléphone est banni), elle complète surtout un set de réalité virtuelle. Le Shiftall se combine avec les Megane X, des lunettes VR ultralégères, et le Pebble Feel, un galet thermique refroidissant ou chauffant son porteur. Vu son look SF et dystopique, ce gadget risque toutefois d’avoir l’effet contraire de la discrétion qu’il vise. L’accessoire, également taillé pour des conversations téléphoniques dans des environnements bruyants, n’en est pas moins proche de la production puisqu’il sera vendu en ligne d’ici la fin de l’année aux environs des 150 euros.

