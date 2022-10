David Bartholomé n’est jamais aussi bien que lorsqu’il chante comme si le monde s’écroulait, y compris dans The End of the F***ing World. Ou ce School où le Sharko en chef se fait quasi-cantatrice d’aigus. Annoncé comme un “retour aux bases, influencé par la new wave”, l’album comprend douze titres, dont trois reprises pas tout à fait nécessaires. Parce que c’est l’excellence du regard actuel qui compte, celui de Padam, de l’irrésistible Speak Out ou encore du bien nommé We Love You David. Où le talent continu du guitariste Guillaume Vierset s’exprime, en écho au texte bartholoméesque présentant le possible double du chanteur: ce curieux et attachant marsupial qu’est l’opossum…

“We Love You David” Disponible en digital sur les plateformes et en physique sur www.sharko.be 7