De la dernière saison de Better Call Saul à Pulp Fiction, les nettoyages de crimes veinent le petit et le grand écran. Serial Cleaners s’inspire du film de Tarantino pour faire le ménage entre infiltration et exploration. Déplacer un corps en catimini, éponger du sang, se planquer face à un policier arrivé plus tôt que prévu sur les lieux… Le jeu planté dans les années 90 enfile les gants de quatre nettoyeurs aux techniques diverses. De quoi multiplier les approches en agilité, hacking ou force brute. Adieu les taches!

Édité par 505 Games et développé par Draw Distance, âge: 16+, sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series.