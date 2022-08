© National

Sylvester Stallone fait de la résistance dans ce film de super-héros à la facture de très modeste série B qui aurait dû sortir en salles fin 2020 mais atterrit finalement tardivement sur la plateforme Prime Video. Dans Samaritan, il joue les pères de substitution pour un attachant gamin du quartier (Javon “Wanna” Walton, découvert dans la série Euphoria) qui voit en lui un légendaire justicier déclaré mort un quart de siècle plus tôt. Semblant constamment hésiter entre le cabotinage et la noirceur, le film, particulièrement bourrin, convoque beaucoup d’archétypes, et plus encore de stéréotypes propres au genre super-héroïque sans jamais parvenir à installer une mythologie qui tienne un tant soit peu la route.