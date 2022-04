“Break Me Open”

Originaire d’Eau Claire, dans le Wisconsin, Sean Carey est l’un des plus fidèles collaborateurs de Justin Vernon, aka Bon Iver. Cela ne l’a pas empêché de construire une carrière solo, entamée en 2010. Il partage avec le précité un sens de l’americana crépusculaire, et une même fibre mélancolique et “pastorale”. C’est plus que jamais le cas sur Break Me Open. Marqué à la fois par son divorce et la mort de son père, Carey aligne les morceaux doux-amers, quelque part entre la lumière tamisée d’un Sufjan Stevens ( Island) et celle plus tranchante de Sigur Rós ( Crestfallen). Sans toujours trouver la mélodie qui sublimerait le morceau, mais avec un talent indéniable pour peindre des paysages régulièrement touchants.