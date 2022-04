Les 30/04 et 01/05

Vous cherchez du rock qui éructe, des guitares qui giclent, du groove qui caresse et qui claque? Le Roots & Roses, cet amour de festival, est fait pour vous. Traditionnellement organisé le 1er mai, du côté de Lessines, il double cette année la mise. Sans baisser -c’est promis- la qualité de l’accueil (avec une attention particulière pour la restauration, locale et bio). Ni celle de l’affiche, pétaradante: The Limiñanas, The BellRays, The Inspector Cluzo, King Khan, Giant Sand, etc.