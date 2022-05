Roblox gamifie Spotify

© National

Epic Games, le mastodonte derrière Fortnite, a racheté il y a un mois la plateforme de streaming indé Bandcamp pour compléter ses concerts live et nourrir ses ambitions metaverse. Caressant également ce rêve, Roblox vient d’ouvrir ses portes à Spotify Island, via un archipel d’îles appelées à s’habiller de genres musicaux saisonniers et gorgées de divers items planqués à retrouver (pour faire grimper son score). Un de ces bouts de terre virtuels se dédie ce mois-ci à la K-Pop en invitant notamment la chanteuse Sunmi et le boys band Stray Kids. Roblox précise que les bénéfices des ventes de meet & greets virtuels et autres merchandising d’artistes qui s’y tiendront fileront intégralement dans la poche des intéressés. Permettant également de créer de la musique via des stations de beat making collaboratives développées par Soundtrap, Spotify Island est le premier service de streaming musical débarquant sur Roblox. Le jeu bac à sable qui a également organisé la version numérique de l’ Electric Daisy Carnival (et des concerts virtuels de Lil Nas X, Twenty One Pilots et David Guetta) rêve de muter en metaverses cinéma, éducatif ou professionnel. Mais la voie musicale semble privilégiée. D’autant que Roblox signait l’an dernier des deals de droits d’auteur avec BMG et Sony tout en recevant près de 500 millions d’euros d’investissements de Warner Music Group.