Réouverture du Musée des Beaux-Arts d’Anvers

Les 24 et 25/09

Après dix ans de travaux, les Rubens, Ensor et autres grandes œuvres ornent de nouveau les murs du Musée des Beaux-Arts d’Anvers. Pour sa réouverture, la vénérable institution programme un festival d’art, intitulé “Le Sentiment grâcieux”: installations contemporaines, making of de la rénovation, inaugurations des expositions dédiées au peintre abstrait Michel Seuphor et aux photos d’Ives Maes, concerts et performances rythmeront un week-end qu’on pressent d’affluence élevée.