Raymond & Ray s’ouvre sur les retrouvailles de deux frères s’étant depuis longtemps perdus de vue, et réunis pour aller assister aux funérailles de leur père. L’homme était malveillant et négligent, allant jusqu’à les affubler du même prénom. Le périple va voir leur humeur évoluer du ressentiment à un sentiment incertain, alors qu’ils vont apprendre à le découvrir sous un jour nouveau au contact de ceux et surtout celles qui l’avaient côtoyé sur le tard. De cette trame aussi classique que cathartique, Rodrigo García tire une comédie dramatique gentiment décorative, semblant vouloir gommer toute aspérité ou presque dans un film indolent où l’on prend toutefois un incontestable plaisir à retrouver Ewan McGregor et Ethan Hawke.

De Rodrigo García. Avec Ewan McGregor, Ethan Hawke, Maribel Verdu. 1 h 46. Disponible sur Apple TV+. 5