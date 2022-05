Le 12/05

Chaque mois, à Bruxelles, le Rap (Book) Club s’intéresse à la culture hip-hop et aux livres qui le documentent. Pour sa dernière édition de la saison, toujours organisé au White Cinema par l’agence CLNK, il prend la forme d’une vraie table ronde France-Belgique, autour du thème “écrire sur le rap”. Seront réunis pour en débattre, Ouafae Mameche, journaliste et fondatrice des éditions Faces cachées, Raphaël Da Cruz, journaliste (Mouv’, Abcdr du son, etc.), Amaury Rauter (Goûte mes disques) et Thomas Duprel, alias Akro, patron de Tarmac.