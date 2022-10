“Vous avez déjà eu une pensée étrange et angoissante du genre: “Putain, d’où ça sort, ça?!”” Disponible jusqu’à la fin du mois de janvier sur la plateforme Arte.tv, cette amusante minisérie anglaise en six épisodes fait le portrait, acide et tendre à la fois, de Marnie, une jeune femme de 24 ans dont le trouble obsessionnel compulsif consiste à être assaillie en permanence par des pensées sexuelles incontrôlables. Bombardée au quotidien de flashs soudains à caractère fantasmatique, elle gâche aussi bien l’anniversaire de mariage surprise de ses parents que son premier rencard lesbien. “C’est comme Le Sixième Sens sauf que je ne vois pas des gens morts, seulement des gens à poil.” Série cousine de Fleabag et I Hate Suzie, Pure n’est peut-être pas tout à fait aussi originale et perchée qu’elle voudrait l’être, mais elle n’en capte pas moins avec humour et vivacité quelque chose de l’air du temps. Mieux: quand elle délaisse enfin son catalogue de tics pop déjà un peu fatigués (inserts sarcastiques, regards caméra, adresses directes au spectateur…), elle est capable d’ausculter avec beaucoup de pertinence les failles, les pièges et les ratés du grand marché des sentiments. Le tout, au son des Kinks, du 13th Floor Elevators, de Sparklehorse et de Spiritualized.

Une série créée par Kirstie Swain. Avec Charly Clive, Joe Cole, Niamh Algar. Disponible sur Arte TV. 7