Du 18/08 au 21/08

Certes, le Pukkelpop n’est plus ce festival rock et alternatif qu’on a tant aimé. Celui où on ne savait jamais où donner de la tête. Où chaque changement de plateau menait à des choix cornéliens. On y trouve toujours cependant, même quand on n’a plus 15 ans, de quoi s’occuper. Cette année, si les Arctic Monkeys sont l’une des rares têtes d’affiche qui font rêver, les amateurs de guitares auront toujours les Viagra Boys, Shame, Yard Act, King Gizzard, les filles de Wet Leg et le Touareg Mdou Moctar pour célébrer la fée électricité. Little Simz, les Sons of Kemet, BadBadNotGood, Caribou, Four Tet et autres Donny Benet complètent notre short list…