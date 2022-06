Après avoir fait ses classes à la télévision, Joe Wright jette les bases de son cinéma classique et stylé avec une incandescente adaptation d’Orgueil et préjugés, la modernité de l’œuvre et des thématiques de Jane Austen transcendant les amours contrariées. Alors que, dans la peau d’Elizabeth Bennet, Keira Knightley s’impose en héroïne romantique définitive -ce que viendront confirmer Atonement et Anna Karenina, du même Joe Wright, parmi d’autres…

La plus classique