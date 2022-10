Le 27/10

Il a joué avec Chet Baker et Charles Mingus, entre autres, et fait briller la belgitude du jazz à travers le monde. Philip Catherine célèbre ses 80 ans lors d’un concert festif exceptionnel. Le guitariste sera accompagné de Bert Van Den Brink (piano), Nicola Andrioli (piano), Bart De Nolf (contrebasse), Nicolas Fiszman (guitare) et Bruno Castelluci (batterie).