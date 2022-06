Paul McCartney: une légende des Beatles

Si certains, ayant brûlé ou pas la chandelle par les deux bouts, n’ont guère fait de vieux os, le rock conserve plutôt pas mal au pays des Beatles et des Rolling Stones. Ainsi, l’increvable Paul McCartney fêtera-t-il le 18 juin -avec une petite année d’avance sur Mick Jagger et Keith Richards- son 80e anniversaire. La réalisatrice allemande Judith Voelker consacre un documentaire à celui que ses fans voient comme le Mozart du XXe siècle. Ce 52 minutes à l’intérêt tout relatif retrace son enfance dans une famille de la classe ouvrière où la musique était omniprésente. Il évoque la guitare qui remplace les pleurs à la mort de sa mère et les débuts des Fab Four à Hambourg. Puis survole, encore et encore, sans jamais rien approfondir. La fin des Beatles, l’Écosse, les Wings, la mort de Lennon. Sylvie Vartan a beau décrire Paulo comme la coqueluche de toutes les filles et un mec avec beaucoup d’humour, ce docu n’est pas aussi focalisé sur McCartney que son titre le laisse imaginer. Dispensable.

Documentaire de Judith Voelker. 6