Du 01 au 03/07

On ne peut pas dire que l’organisation d’un festival soit toujours facilement conciliable avec les impératifs écologiques. Dès le départ, Paradise City a pourtant voulu inscrire son événement dans une démarche de développement durable. Sept ans plus tard, le rendez-vous électronique reste fidèle à son engagement, se positionnant même comme le festival belge le plus “vert” du calendrier. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à grandir. Avant de s’exporter en Autriche (au mois d’août), et de s’impliquer dans le lancement du premier Doel festival (en septembre), il retrouve le château de Ribaucourt, à Perk, qui incluera pour la première fois une cinquième scène.