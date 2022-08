© National

“Garden Gaia”

Tantôt associé à la techno minimale, tantôt à la mode néoclassique, Pantha du Prince n’est surtout jamais vraiment là où on l’attend. Avec Garden Gaia, Hendrik Weber propose ainsi l’un de ses albums les plus accessibles. En jetant un œil au tracklisting –Crystal Volcano, Mother Drum, Golden Galactic…-, ou même simplement à la pochette, on aurait pu craindre le tournant new age. Ouvrant le chantier à d’autres, l’Allemand réussit pourtant à éviter le piège de l’exercice méditatif pour construire des paysages certes apaisés, mais toujours aventureux et complexes.