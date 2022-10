“Component System with the Auto Reverse”

À (bientôt) 42 ans, Open Mike Eagle n’a forcément plus trop le profil du jeune “newcomer” prêt à déclencher la prochaine hype. Pour tout dire, cela n’a jamais été non plus sa plus grande préoccupation. Quand il a démarré sa discographie, en pleine rage trap, le rappeur originaire de Chicago avait déjà entamé la trentaine. Et ce, avec un album intitulé Unapologetic Art Rap, soulignant à la fois son amour d’un certain rap, en même temps qu’un second degré souvent jubilatoire. C’est plus que jamais le cas sur son nouveau Component System with the Auto Reverse. Sur la pochette, Open Mike Eagle a remplacé sa tête par une chaîne hi-fi comme on pouvait en trouver dans les chambres des ados des années 90. “My heart locked in a archive”, glisse-t-il ainsi dès l’intro, avant d’annoncer un disque conçu comme l’une de ces anciennes compiles maison, bricolées à partir d’extraits d’émissions radio. “Yesterday is safer, ‘cause you already know what happened”, insiste l’intéressé, qui sur son disque précédent avait dû précisément encaisser les coups -un divorce, des amitiés qui se délitent, des projets professionnels avortés (sur l’excellent Anime, Trauma and Divorce, sorti en 2020). Pas question pour autant de glisser dans le trip nostalgique ou de virer vieux con. Aidé par des productions de ses potes Quelle Chris, Illingsworth ou encore Madlib, Open Mike Eagle n’aligne jamais deux fois le même beat, alternant excursion soulful (I’ll Fight You) et sorties plus abrasives (Burner Account, avec le duo Armand Hammer). Ce qui donne un album certes décousu, mais toujours accessible et à vrai dire assez irrésistible dans son genre.