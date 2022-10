À part la révérée Ramy, la plus rock We Are Lady Parts, ou la toute récente Mo, les incursions sérielles dans la sphère musulmane sont plutôt rares, et encore plus dans le petit monde des séries francophones. Alors voilà Fara (Melha Bedia), fille d’immigrés algériens ayant élu domicile en banlieue parisienne, et sorte de Tanguy au féminin: chômeuse, la trentaine, elle vit toujours dans la maison familiale, avec sa mère, sa grand-mère et ses rêves déchus d’ouverture d’un foodtruck (une affreuse camionnette traîne au fond du jardin). Comme dans Forte, comédie à succès qui lança la carrière de Melha Bedia (et convaincra Prime Video de lui commander une série), cette dernière incarne une loseuse accomplie. “On n’est pas des losers, on est des handicapés sentimentaux”, corrige Damien (Xavier Lacaille, le héros de l’excellente Parlement et ici co-showrunner), son nouvel ami qui squatte le canapé familial. Car même au niveau sentimental, c’est la cata! À l’occasion du ramadan, Fara va tenter de remettre de l’ordre dans sa vie en s’investissant plus sérieusement dans l’islam. Mais, là aussi, c’est compliqué… “Auto- sabotage!”, s’exclamera un agent du consulat algérien inopinément mué en psychiatre, lors d’un des nombreux décrochages oniriques de Fara -et l’une des plus belles scènes de la série. Miskina, la pauvre multiplie d’ailleurs les trouvailles scénaristiques, et surtout les vannes: les dialogues sont souvent drôles, comme à chaque fois qu’avec son meilleur ami, Nassim (Hakim Jemili), ils improvisent le doublage de discussions en cours entre deux autres personnages au loin, ou lorsqu’elle ghoste ce dernier -“comme Ryan Ghosting?”… Malgré quelques temps faibles (les tribulations peu passionnantes du beau-frère juif converti à l’islam), cette série touchante et drôle réussit à imposer une singularité rafraîchissante.

Une série créée par Melha Bedia, Yoann Gromb et Xavier Lacaille. Avec Melha Bedia, Shirine Boutella, Hakim Jemili. Disponible sur Prime Video. 7