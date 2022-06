Du 01/07 au 31/08

Place au chant, au lied et à la musique baroque pour les 42 concerts proposés par ces rendez-vous de la mi-journée. Jeunes talents et artistes confirmés, belges et internationaux, proposeront un programme de qualité en juillet au sein de l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon et en août au Conservatoire royal de Bruxelles.