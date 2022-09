Du 22 au 24/09

Le Varia ouvre sa saison avec le festival Métamorphose, subtil alliage de spectacles, performances et rencontres avec les artistes complices du théâtre pour “célébrer ce qui nous rassemble, en recomposant les fragments épars de nos identités”. Au programme entre autres propositions: une installation performative (Jusque dans nos lits), un seul en scène (How to Disappear), un spectacle danse-poésie sur le métissage (Désintégration culturelle)…