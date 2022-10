Meta en quête de sens

Deux tiers des employés de Meta ne comprennent pas où veut en venir Zuckerberg avec Horizon Worlds. Selon des mémos internes qui ont récemment fuité, une grande partie du personnel travaillant sur ce metaverse n’utilise pas ce dernier. La sortie ce 25 octobre du Meta Quest Pro ajoute une casserole au dossier, en termes de respect de la vie privée. Le magazine Wired a ainsi relevé que les termes de confidentialité liés aux fonctions de suivi oculaire de ce nouveau casque de VR (dédié aux professionnels) évoquent la possibilité de “personnaliser l’expérience de l’utilisateur”. Soit de la publicité (!) ciblée sur base des mouvements de nos yeux. Cette clause fait froid dans le dos face aux 16 caméras du périphérique. Cinq d’entre elles se glissent dans la visière pour constamment observer le regard de l’utilisateur. Et lui permettre, par exemple, de regarder d’autres avatars dans les yeux. Coiffé de cinq objectifs sur sa visière extérieure et de six autres sur ses deux manettes, le Quest Pro n’apporte pas d’avancée visuelle majeure face au Quest 2 de Meta. Son autonomie d’une à deux heures et son tarif vu à 1 800 euros sur des sites marchands ne devraient pas plus l’aider à percer.